Giallo a Salerno: anziana trovata morta in casa insieme a sua sorella ferita Gli agenti hanno trovato l'appartamento a soqquadro e varie tracce di sangue: indagini in corso

Giallo a Salerno, in via San Leonardo. Questa mattina, intorno alle 7.30 gli agenti di polizia sono stati allertati da una donna preoccupata perché non riusciva a mettersi in contatto come le due anziane zie.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’appartamento a soqquadro e varie tracce ematiche. Una delle due donne, la più anziana di 91 anni, M.M.G le sue iniziali, è stata trovata morta. Mentre la sorella M.A., di 87 anni, ferita. L'87enne è attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Saranno le indagini in corso da parte della squadra mobile di Salerno a chiarire i dettagli di quanto accaduto nell' appartamento della zona orientale della città. Si cercano testimonianze.