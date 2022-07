Anziana trovata morta in casa con la sorella ferita: "C'era sangue ovunque" La drammatica testimonianza del vicino: proseguono le indagini a Salerno

L’ipotesi di una rapina finita male e ancora tanti, troppi dettagli da chiarire. Proseguono le indagini per far luce sulla morte di Maria Grazia Martino, la donna di 91 anni trovata morta domenica mattina nel suo appartamento in via San Leonardo 164, a Salerno. Insieme a lei c'era anche la sorella Adele, 87enne, rimasta gravemente ferita, che ora è ricoverata al Reparto di Neurochirurgia dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona per un trauma cranico.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Salerno, questa mattina, sono tornati in via San Leonardo per raccogliere ulteriori elementi utili a delineare cosa sia accaduto nell’appartamento. Fondamentali saranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Le due donne hanno un fratello disabile, che vive in un altro appartamento dello stesso edificio, ma è stata una nipote a dare l'allarme quando non è riuscita a mettersi in contatto con le zie. Proprio lei è stata una delle prime testimoni: domenica mattina, infatti, recandosi dalle zie ha scoperto che l’appartamento era stato messo a soqquadro con evidenti tracce di sangue sul pavimento. Ha quindi chiesto aiuto al fornaio che ha l’attività proprio vicina al cancello d’ingresso, il panettiere Giovanni Camera.

“La nipote è venuta, come ogni mattina, a prendere il pane. Dopo 10 minuti è tornata piangendo chiedendomi di correre a vedere quello che era successo. Nel piano terra era tutto in disordine con tracce di sangue a terra. Verso la cucina poi, dove vi è una porta che conduce alla cantina, c’era ancora sangue e una pantofola a terra. Una scena terribile. Mi sono reso conto che era successo qualcosa, e abbiamo quindi atteso le forze dell’ordine”, ha raccontato il panettiere. È stato lui uno dei primi, dunque, ad entrare nell’abitazione delle sorelle Martino. Quando i poliziotti, ieri mattina, sono riusciti ad entrare nell'appartamento messo a soqquadro e pieno di tracce di sangue, Maria Grazia era già morta. Nelle prossime ore l'autopsia chiarirà se per le percosse o altre cause.

“Le signore hanno due cani che, solitamente, la sera lasciavano liberi. Domenica mattina, invece, i due cani erano ancora legati, mi è sembrato strano. Quindi questa tragedia dovrebbe essere avvenuta presumibilmente sabato, nel tardo pomeriggio o in serata. Per me qualcuno è entrato nell’abitazione”, la drammatica testimonianza del fornaio.

Una storia che ha lasciato increduli i residenti della zona, un quartiere alla periferia di Salerno dove le sue donne erano molto conosciute e benvolute.

Clicca qui per rivedere il servizio andato in onda nel Tg News di Ottochannel