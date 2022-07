Tragedia del sabato sera, auto contro scooter: Federico muore a soli 22 anni Sotto interrogatorio la donna alla guida della vettura. Il cordoglio del sindaco di Nocera Inferiore

“Una giovane vita che avremmo voluto custodire e far crescere”, sono le parole del sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio che si è stretto nel dolore dell’intera comunità per la morte di Federico Capasso, 22enne nocerino, deceduto in un tragico incidente stradale nella notte tra sabato e domenica 10 luglio a Cava de’ Tirreni.

Il giovane era in sella al suo scooter con un amico, rimasto lievemente ferito, quando, per cause ancora in corso di accertamento , si è scontrato contro un’auto in via XXV Luglio.

Sotto interrogatorio la donna alla guida dell’automobile coinvolta nell’incidente. La procura di Nocera indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Tantissimi i messaggi di dolore e vicinanza alla famiglia del ragazzo che in queste ore stanno arrivando sui social.

"La morte del nostro giovane concittadino Federico Capasso, coinvolto questa notte in un tragico incidente a Cava de’ Tirreni ci lascia sgomenti. Una giovane vita che avremmo voluto custodire e far crescere. Esprimo il più profondo cordoglio a nome di tutta la comunità nocerina alla famiglia e, in particolare, al papà Salvatore in servizio presso il nostro ente”, il messaggio di dolore affidato ai social del primo cittadino del comune dell’Agro, Paolo De Maio. Dolore e sconcerto per l’ennesima giovane vita spezzata.