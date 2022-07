Tragedia nella notte a Cava de' Tirreni: muore giovane centauro L'incidente nei pressi del ponte di Pregiato, ferito anche l'altro ragazzo a bordo dello scooter

Ancora sangue sulle strade del salernitano. L'ennesima tragedia nella notte a Cava de' Tirreni. Per cause ancora in corso di accertamento, un ragazzo ha perso la vita a bordo del suo scooter, nei pressi del ponte di Pregiato. Dalle prime notizie raccolte sembra che la vittima sia un ragazzo nocerino. A bordo dello scooter vi era anche un altro ragazzo rimasto ferito e ricoverato all'ospedale cittadino Santa Maria dell'Olmo.

I due erano in moto quando, intorno alle 2.30, c’è stato l’impatto con un’auto. Troppo violento l'impatto avvenuto all’incrocio tra Via De Fabbri e via XXV Luglio: purtroppo il centauro ha perso la vita. Straziante le urla della madre giunta, all'alba, sul posto.

Sono ora in corso le indagini da parte dei carabinieri di Nocera Inferiore, a loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Tanto dolore per l'ennesima giovane vita spezzata.