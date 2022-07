Giallo in Germania: una delle vittime è un 53enne di Caggiano I due corpi sono stati rivenuti privi di vita con dei tagli alla gola

E' un 53enne di Caggiano, nel Vallo di Diano, una delle due vittime trovate in un noto ristorante italiano a Stoccarda, in Germania. La seconda vittima è un coetaneo, ma originario dell'Abruzzo, da poco socio tempo socio in affari dell'imprenditore salernitano.

Al momento gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi, non è esclusa neppure l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. Sui due cadaveri sarebbero state individuate diverse ferite di armi da taglio e dei lividi.

Secondo quanto riporta la stampa tedesca, i due corpi senza vita saranno sottoposti ad autopsia nella giornata di domani. Escluso, invece, ogni collegamento con il ritrovamento di un terzo cadavere, una donna di 32 anni, rinvenuto all'interno di un'automobile parcheggiata poco lontano dal ristorante.

La notizia è rimbalzata subito nel Vallo di Diano, dove l'imprenditore era molto conosciuto. Noto in Germania per la sua attività di ristorazione, era rimasto legato alle sue origini, tant'è vero che spesso in estate tornava a Caggiano.

Gli agenti avrebbero iniziato le indagini dopo aver raccolto la segnalazione di un testimone. La seconda vittima di origini abruzzesi, invece, era subentrata da poco come titolare del ristorante.