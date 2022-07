Vaga per ore: gli agenti della polizia locale salvano 80enne a Montecorice La donna è stata trovata nel primo pomeriggio a diversi chilometri da casa

Ha vagato per ore per le strade del comune di Montecorice senza trovare la via di casa. E' la storia di una 80enne, avellinese, in vacanza nel comune cilentano, ritrovata nel pomeriggio di oggi dagli agenti della polizia locale di Montecorice tra le strade del capoluogo comunale. L'anziana, seppure spaesata, è stata ritrovata in buone condizioni di salute.

E' stato il maresciallo Lele Meola a riconoscere la donna dopo l'allarme lanciato stamattina dal marito della donna. Subito si sono attivati gli agenti della polizia locale e i carabinieri della stazione di Santa Maria. Dopo diverse ore di ricerca, la signora, con dei problemi di salute, che si era allontanta da Case del Conte, è stata ritrovata e riportata a casa sana e salva, con il marito pronto a riabbracciarla.