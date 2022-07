Pontecagnano, due fratellini aggrediti da un rottweiler I ragazzini di 11 e 13 anni sono stati portati in ospedale

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Pontecagnano Faiano, per cause da accertare, un Rottweiler è fuggito dal recinto in cui si trovava e ha aggredito due fratellini di 11 e 13 anni. I ragazzini sono stati azzannati dal cane, hanno provato a fuggire anche salendo sul cofano di una vettura parcheggiata. Sono intervenuti dei passanti muniti di mazze per cercare di far mollare la presa al rottweiler. Sul posto la Polizia Municipale.

Entrambi i fratellini sono stati condotti in ospedale, il maggiore ha riportato ferite più gravi. Avrebbe cercato di proteggere l'11enne. Il cane è stato condotto nel canile di Fuorni.