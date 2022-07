Cetara: rubato un gommone da 10mila euro, lo ritrova la Guardia Costiera Era appartenente ad una nave da diporto

Furto nella rada di Cetara di un gommone appartenente ad una nave da diporto. Un gommone della lunghezza di 5mt per un valore di oltre

10.000 euro è stato rubato, nelle acque antistanti il Comune di Cetara. Il Comandante dell’imbarcazione, appena scoperto il furto, si è rivolto alla Guardia Costiera. Immediatamente sono scattate le ricerche. Durante l’attività di Pattugliamento di Polizia Marittima l’Unita CP 581 in meno di 5 ore ha ritrovato un gommone corrispondente alle caratteristiche del battello oggetto di furto. Da un controllo più approfondito si è giunti alla conclusione che il gommone ritrovato antistante il litorale di Vietri sul mare è risultato essere il natante rubato. Successivamente nella medesima giornata è stato consegnato al legittimo proprietario. Al momento le generalità degli autori del furto non sono note, continuano le indagini.