Positano, terrore a bordo di uno yacht di lusso distrutto dalle fiamme Salvi gli 8 occupanti a bordo: una colonna di fumo nero ha fatto scattare l'allarme

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito a bordo della yacht di lusso che questa mattina ha preso fuoco nella rada di Positano, a poca distanza dall’isolotto “Li Galli”.

L’imbarcazione ha preso fuoco: provvidenziale l’intervento di alcune barche in zona, che sono accorse in aiuto. A bordo una famiglia inglese (i genitori e quattro figli, oltre a due componenti dell’equipaggio), sotto choc per lo spavento.

Le fiamme hanno completmento distrutto lo scafo: alla base dell’incendio un cortocircuito.