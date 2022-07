Tragedia sui binari della stazione Arbostella, avanza l'ipotesi suicidio E' la pista più probabile per gli investigatori, che hanno raccolto la testimonianza del macchinista

Si fa largo l’ipotesi del suicidio a proposito della tragedia avvenuta questa mattina sui binari della stazione Arbostella di Salerno. Un uomo adulto è stato investito e ucciso da un treno in corsa: l’impatto a tutta velocità non ha lasciato scampo al malcapitato.

Il macchinista, sotto choc, agli investigatori della polizia ferroviaria avrebbe raccontato la dinamica, ipotizzando il gesto volontario. Difficilissimo identificare la vittima, con il cadavere straziato dall’impatto.

Gravi ripercussioni per la circolazione ferroviaria, che è rimasta bloccata per ore. Ritardi su tutta la tratta tra Napoli e Battipaglia: attivati bus sostitutivi per pendolari e turisti.