Salerno, tragedia sui binari: la vittima è il Maestro Luciano D'Elia Docente al conservatorio, il professor D'Elia era molto conosciuto in città. Tanto dolore

Una notizia che ha profondamente colpito l'intera comunità che adesso si stringe nel dolore della famiglia D'Elia. E' il

professore Luciano D'Elia l'uomo che ha perso la vita, ieri mattina, investito da un treno che transitava alla stazione di

Arbostella della metropolitana di Salerno.

Docente al conservatorio di Salerno, il professor D'Elia era molto conosciuto in città, ma non solo. Il Maestro si era infatti

esibito come direttore d'orchestra in tutto il mondo. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui social. In

molti ricordando il suo grande talento, il suo amore per la musica ed il suo esser rimasta "umile e semplice, nonostante il

successo". Al momento, l'ipotesi prevalente è quella del suicidio.

I funerali saranno celebrati sabato prossimo alle ore 11 nel santuario della Madonna del Carmine a Salerno. La camera

ardente è stata allestita presso la casa del commiato in via San Leonardo a Salerno.