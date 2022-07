In vacanza in Cilento, stroncato da un'emorragia cerebrale: muore a soli 21 anni Terribile tragedia a Palinuro: la vittima è un ragazzo originario di Crema

Una tragedia terribile, che ha lasciato senza parole un'intera comunità. Federico Denti, 21enne lombardo, è morto mentre si trovava in vacanza a Palinuro.

Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo - originario di Crema - si sarebbe accasciato al suolo, senza più riprendersi. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: inutile, purtroppo, la disperata corsa all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania.

Per il 21enne non c'è stato nulla da fare e la vacanza in Cilento si è trasformata in una terribile tragedia.