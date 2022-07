Tentata violenza sessuale sue due 18enni, 50enne denunciato a Pisciotta L'uomo è stato deferito alla Procura di Vallo della Lucania

Tentativo di violenza sessuale su due 18enne impegnate come stagiste in un villaggio turistico di Pisciotta da parte di un collega 50enne. A denunciare il caso ai carabinieri della locale stazione sono state le due giovanissime, non residenti nel Cilento, che avevano trascorso la serata, dopo il lavoro, insieme ad alcuni colleghi.

Poi, secondo la ricostruzione fornita ai militari, al momento di rientrare in stanza, sarebbero state seguite da un collega cinquantenne che, con la scusa di parlare, sarebbe riuscito ad entrare in camera. Le ragazze, appena hanno capito quali fossero le intenzioni dell’uomo, si sarebbero rifugiate nel bagno, ma il 50enne sarebbe riuscito ad introdursi forzando e bloccando la porta, e a tentare un approccio sessuale.

Ma le due ragazze, seppure sotto choc, sono riuscite a scappare e a mettersi in salvo. L'uomo, anch'esso non del posto, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Pisciotta alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.