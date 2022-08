Brucia ancora il Salernitano, fiamme a Vibonati: mezzi aerei in azione Incendio ai margini dell'autostrada del Mediterraneo nei pressi dello svincolo Padula-Buonabitacolo

Ancora roghi in provincia di Salerno. Questa mattina un incendio è divampato ai margini dell'autostrada del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo Padula-Buonabitacolo. Le fiamme hanno causato non pochi disagi ai tanti automibilisti. Sul posto, per le operazioni di spegnimento, è intervenuta la squadra antincendio boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano, Noed di Padula.

Fiamme anche a Vibonati. Un incendio sta distruggendo una parte della vegetazione in località Vallescura e Timpitello. Operativi sul posto i Vigili del fuoco con il D.O.S (Direttore operazioni spegnimento). In azione, per supporto alle squadre di terra, anche due mezzi aerei e le squadre AIB bussento lambro e mingardo. Roghi si segnalano anche a Centola.