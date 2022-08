Cilento, frana la spiaggia: turista ferito nell'area marina protetta E' accaduto nella riserva marina degli infreschi e della Masseta

Frana alla spiaggia dei Francesi, conosciuta anche come spiaggia del Marcellino, tra Scario e Marina di Camerota. Ad avere la peggio un turista che è stato colpito ed è stato ferito. Sul posto la capitaneria di porto di Marina di Camerota, coordinata dall'ufficiio circondariale marittimo di Palinuro.

Le condizioni dell'uomo non sono gravi. La spiaggia dei Francesi, conosciuta anche come Spiaggia del Marcellino è una delle più apprezzate della Costa della Masseta. Situata tra Scario e Marina di Camerota, all’interno del comune di San Giovanni a Piro, la spiaggia è ancora più affascinante perché non può essere raggiunta in auto.