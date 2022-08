Ancora sangue sulle strade: muore giovane imprenditore di San Valentino Torio Carmine ha perso la vita in un incidente avvenuto tra Striano e Palma Campania. Il cordoglio

La provincia di Salerno piange l’ennesima giovane vita spezzata. Mentre la comunità di San Cipriano Picentino si stringe nel dolore per la morte del 26enne Vincenzo Esposito, avvenuta all'alba di oggi nel quartiere Fuori di Salerno, in via Ostaglio, questa mattina un altro lutto ha colpito anche il Comune di San Valentino Torio.

Un giovane imprenditore, Carmine Celentano, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto tra Striano e Palma Campania. A dare la triste notizia è stato il sindaco Michele Strianese che ha così ricordato il suo concittadino scomparso:

“Imprenditore dedito al lavoro che amava tanto la sua comunità e che durante i durissimi momenti della pandemia ci ha aiutato tanto, producendo e donando migliaia e migliaia di mascherine che distribuimmo a tutti i cittadini per difendersi dal virus. Serio e rispettoso, ma gioioso e disponibile con tutti, come un gigante buono. Le condoglianze alla sua famiglia, agli amici ed a tutti i suoi cari. Questa estate sta lasciando troppe vite, spesso giovani, sulle strade. Mi permetto di richiamare alla prudenza ed alla massima attenzione durante la guida soprattutto durante questo periodo estivo nel quale si moltiplicano gli spostamenti per vacanza ed il traffico aumenta su tutta la rete stradale. Riposa in pace, carissimo Carmine. Non dimenticheremo mai la tua bontà ed il tuo altruismo”, le parole della fascia tricolore.