Dolore a San Valentino Torio per la morte di Carmine Celentano: eventi annullati L'ennesima vittima della strada: il giovane imprenditore aveva 39 anni

Una tragica conta di vite spezzate che continua ad aumentare. Le troppe tragedie avvenute in provincia di Salerno negli ultimi mesi hanno profondamente toccato le comunità. A stringersi nel dolore anche il Comune di San Valentino Torio che piange il giovane imprenditore Carmine Celentano, a seguito di incidente stradale.

Il sindaco Michele Strianese e l' amministrazione comunale, a seguito del lutto che ha colpito la città, hanno deciso di annullare gli eventi di spettacolo previsti per sabato 6 e domenica 7 Agosto ovvero "Canzoni, Palloni e Meloni" e la "Tappa Provinciale Miss Italia". "Gli eventi sono rinviati a data da destinarsi. Si ringraziano gli organizzatori degli eventi per la comprensione e la gentile collaborazione", si legge sulla pagina del primo cittadino.

Carmine, 39 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale, verificatosi nella giornata di mercoledì 3 agosto, sulla Strada Provinciale che collega Palma Campania e Striano, nella provincia di Napoli. Da quanto si apprende, il 39enne viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per Carmine Celentano non c'è stato, purtroppo, niente da fare.

Era stato proprio il sindaco Strianese a dare la tragica notizia: "Serio e rispettoso, ma gioioso e disponibile con tutti, come un gigante buono - il suo cordoglio - Questa estate sta lasciando troppe vite, spesso giovani, sulle strade. Riposa in pace, carissimo Carmine. Non dimenticheremo mai la tua bonta' ed il tuo altruismo".