Schianto in moto, addio a Vincenzo: lutto cittadino a San Cipriano Picentino Si terranno oggi i funerali del 26enne deceduto a seguito di un incidente avvenuto ieri a Fuorni

Un giorno di dolore per la provincia di Salerno che si prepara a dire addio a Vincenzo Esposito. Il 26enne che, all'alba di ieri mattina, ha perso la vita in un tragico incidente in via Ostaglio, a Fuorni.

Si terranno oggi alle 16.30, presso la chiesa di San Giovanni Battista di San Cipriano Picentino i funerali del giovane.

Il sindaco Sonia Alfano ha proclamato per oggi il lutto cittadino. "Interpretando i sentimenti di profondo dolore e sconcerto dell’intera cittadinanza per l’incidente che ha messo fine alla vita del nostro giovane Vincenzo Esposito - si legge - il sindaco invita i concittadini, i titolari di attività commerciali, le organizzazioni politiche, sociali e produttive e le associazioni sportive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto durante i funerali, dalle ore 16, evitando comportamenti che contrastino lo spirito del lutto cittadino per l'intera giornata".

"Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale manifestano profonda vicinanza alla famiglia Esposito colpita in modo così violento da questa tragica scomparsa, estendendo il proprio cordoglio a quanti hanno conosciuto ed amato Vincenzo", il cordoglio.

Vincenzo stava tornando a casa al termine del suo turno di lavoro in un bar di Salerno quando, per cause ancora in corso di accertamento, mentre era a bordo della sua moto ha impattato contro alcuni paletti che delimitano un marciapiede dalla carreggiata in via Ostaglio. Troppo violento lo schianto, il giovane è morto sul colpo.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivate subito le pattuglie della Polizia e dei vigili urbani che hanno chiuso la strada che da Fuorni conduce verso Giffoni valle Piana. Effettuati i rilievi del caso, saranno ora le forze dell'ordine a ricostruire quanto accaduto. L’ipotesi piu’ accreditata sembrerebbe essere quella che il giovane abbia perso il controllo del mezzo.