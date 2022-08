Teggiano: incidente tra auto e moto, muore 50enne Tragedia lungo la Provinciale del Corticato

Tragedia a Teggiano, lungo la Provinciale del Corticato, tra Pantano e Sassano. Un'auto e una moto, per cause ancora non chiare, si sono scontrate. Ad avere la peggio il centauro. Il 50enne che era alla guida del mezzo a due ruote è finito rovinosamente sull'asfalto. Molto probabilmente l'uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il 50enne. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Ancora sangue dunque sulle strade salernitane, negli ultimi giorni si sono ripetuti gli incidenti mortali, tra le vittime anche giovanissimi.