Pontecagnano Faiano: sfonda l'entrata di un bar con un furgone Scende dalla vettura e danneggia anche un dehor. Indagano i carabinieri

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in centro a Pontecagnano Faiano. Un 42enne già noto alle forze dell'ordine, a bordo di un furgone, ha tentato di sfondare l'entrata di un bar investendo un cliente che ha riportato lievi ferite. L'uomo è stato comunque condotto in ospedale ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Ingenti i danni all'attività commerciale provocati con una mazza da baseball. Prima di darsi alla fuga il 42enne ha anche inveito contro una donna. Alcuni cittadini che hanno assistito a quanto accaduto hanno lanciato l'allarme chiamando le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenute delle pattuglie dei carabinieri della compagnia di Battipaglia, dirette dal maggiore Vitantonio Sisto. I militari hanno rintracciato e fermato l'uomo che, prima di accanirsi contro il bar, avrebbe aggredito anche un giovane che lavora in un salone di barbiere.

Ancora da chiarire cosa possa aver fatto scattare una simile violenza ma gli investigatori non escludono che alla base possano esserci motivi di gelosia.