Controlli nel Basso Cilento, c'è un arresto per droga A finire in manette è un 19enne di Marina di Camerota

Un arresto per possesso di sostanze stupefacenti, due denunce per guida in stato di ebbrezza e nove persone segnalate alla Prefettura per possesso di droga. E' il bilancio dei controlli messi in atto nel weekend, nel Basso Cilento, dai carabinieri della Compagnia di Sapri. Nel corso del servizio mirato di controllo, sono state bloccate le due arterie principali di accesso al Golfo di Policastro e al Basso Cilento.

Nove persone sono state segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti. Durante i posti di blocco, da Sapri a Palinuro, i militari hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza e fermato un 19enne trovato in possesso, in auto, di cinque dosi di sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione domiciliare, poi, i militari hanno rinvenuto un ulteriore panetto di hashish di 50 grammi, un bilancio di precisione e un coltello per il taglio dello stupefacente. Per questo motivo, sono scattate le manette per il 19enne.