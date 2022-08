Brucia la Divina: fiamme sulle montagne di Tramonti, mezzi aerei in azione Incendia rifiuti e manda in fiamme 4 ettari di uliveto: denunciato 87enne a Ceraso

Ancora fiamme in provincia di Salerno. Questa mattina due incendi si sono sviluppati sulle montagne a Tramonti, nella frazione di Cesarano. Le fiamme hanno preso vita intorno alle 8 ed hanno bruciato diversi ettari di vegetazione, in località Tuoro. Il rogo, alimentato anche dal vento, è diventato molto vasto.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori e una squadra di volontari della pubblica assistenza "I Colibrì". Presenti anche i Carabinieri, Comunità Montana e il Sindaco, Domenico Amatruda. Le fiamme si sono sviluppate in una zona impervia che non consente le operazioni di spegnimento da terra. Dalle 10 sono quindi operativi elicottero e canadair che stanno effettuando lanci mirati per provare a spegnere i roghi. Non è esclusa l'origine dolosa delle fiamme.

Intanto, a Ceraso, un uomo di 87 anni è stato denunciato per incendio colposo e combustione illecita di rifiuti. Stando a quanto si apprende, l'anziano, con l'intento di bruciare rifiuti e rovi presenti in un terreno, ha causato un vasto incendio. In fumo sono andati circa quattro ettari di uliveto in località Serre.