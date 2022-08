Paura a Palinuro: frana dinanzi alla Grotta D'Argento Un nuovo crollo a distanza di pochi giorni dalla frana sulla Spiaggia dei Francesi a Camerota

Ancora un crollo lungo la Costa cilentana. Paura nella giornata di oggi a Palinuro dove si è verificata un frana di grosse dimensioni dinanzi alla Grotta D’Argento. Un nuovo smottamento dopo quello avvenuta nei giorni scorsi sulla Spiaggia dei Francesi a Camerota.

Le immagini della caduta dei massi, finite in mare a poca distanza da un motoscafo, hanno in poco tempo fatto il giro dei social. Il video è stato girato da una turista. Immediato l'arrivo sul posto della Guardia Costiera che ha messo in sicurezza la zona. Verrà a breve predisposta un'ordinanza di interdizione dell'area.