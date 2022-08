Fulmine su un'azienda agricola, a fuoco centinaia di balle di fieno E' successo a Polla: danni ingenti all'attività

Il maltempo che in queste ore ha interessato anche la provincia di Salerno non ha risparmiato il Vallo di Diano. Nel pomeriggio un fulmine si è abbattuto su un'azienda agricola di Polla.

Colpite le balle di fieno accatastate, che immediatamente hanno preso fuoco. Stando ad una prima stima, sarebbero circa 300 quelle distrutte dalle fiamme.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che hanno dovuto lavorare non poco per mettere in sicurezza l'azienda ed evitare che il rogo si propagasse anche all'abitazione dei proprietari. Ingenti i danni