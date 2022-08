Incidente sul lavoro a Castelcivita: grave operaio, elitrasportato al "Ruggi" Stava manovrando un mezzo speciale quando l’escavatore si è ribaltato

Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Salerno. Un operaio della Comunità Montana Alburni è rimasto seriamente ferito dopo il ribaltamento di un mezzo. E' avvenuto a Castelcivita.

L’uomo, di 61 anni, originario di Sicignano degli Alburni, per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in una strada sottostante. E' stato trasferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno in eliambulanza dove ha subito un intervento chirurgico.

A darne notizia il presidente dell’Uncem, Vincenzo Luciano:

"T. M. di Sicignano degli Alburni è ora in ospedale a Salerno: lo stanno operando alla milza, ha la clavicola lussata e traumi al viso. Siamo tutti vicini a lui e alla famiglia, grati come sempre del suo lavoro in prima linea. Aveva appena liberato una strada in alta montagna. Operaio espertissimo, e sempre disponibile, come lo sono i nostri forestali. Tommaso rimettiti presto", l'augurio del presidente.