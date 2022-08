Frana il costone del Monte Bulgheria: "A rischio case, strade e ferrovia" In Cilento torna a risuonare l'allarme per il dissesto idrogeologico

Danni e paura per il maltempo anche in Cilento, dove è franato un costone del Monte Bulgheria.

Fango e detriti che si sono staccati dal fianco dell’altura nell’area di Valle Merendola. I detriti, per fortuna, si sono fermati in un impluvio a pochi passi dalle abitazioni di Celle di Bulgheria. La situazione è attentamente monitorata: già in passato la zona è stata teatro di smottamenti anche gravi.

Le piogge violente di questi giorni hanno riproposto il tema del dissesto idrogeologico. Il sindaco di Celle, Gino Marotta, ha chiesto interventi immediati per la messa in sicurezza. Per il Comune le frane minacciano non solo le case ma anche la strada Cilentana e la linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria.