Paura a Sarno: ragazzino di 11 anni investito mentre attraversa E' stato travolto da un motorino guidato da un 19enne

E' accaduto tutto in pochi istanti, davanti agli occhi di tante persone: paura ieri sera a Sarno, dove un ragazzino di appena 11 anni è stato investito mentre attraversava la stada. L'incidente è avvenuto in Via Roma.

Il piccolo è stato travolto da un motorino, in sella al quale c'era un giovane di 19 anni. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale: il più piccolo si trova ora al Santobono di Napoli, mentre per il 19enne si è reso necessario il trasferimento all''Umberto I di Nocera Inferiore.

Sull'episodio indagano gli agenti del locale commissariato, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.