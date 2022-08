Agente della municipale salva tre ragazzi a Teggiano. Giorgia Meloni: "Eroe" Oltre ai ringraziamenti degli amministratori locali, arrivano anche quelli dei politici nazionali

Non ha esitato un secondo e con il suo grande atto di eroismo ha salvato la vita a tre giovani ragazzi rimasti vittima di un grave incidente stradale a Teggiano.

La storia di Salvatore Della Luna Maggio, agente della Polizia Municipale, ha in poco tempo fatto il giro del web.

Anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha pubblicato la notizia dell’accaduto riportando le parole dell’agente e definendolo "eroe".

L’Assistente capo Della Luna Maggio quella notte, sulla Strada Provinciale 52 in località Ponte Termini, non era in servizio, ma tornando a casa ha notato un’auto capovolta in un burrone che stava per essere invasa dal fango e dall’acqua. Non ha esitato aprestare soccorso evitando così il peggio.

Calatosi nel burrone con l’aiuto di un altro automobilista ha estratto con difficoltà i ragazzi dall’abitacolo. I tre giovani originari di Padula sono rincasati salvi e senza gravi conseguenze.