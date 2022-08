70enne si perde nelle montagne di Cannalonga: salvato dai vigili del fuoco Il malcapitato è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso

Disavventura, ieri, per un 70enne nelle montagne di Cannalonga, nel Cilento. L'uomo era uscito per andare alla ricerca di funghi con un amico, senza però poi fare rientro all'autovettura. Alle 22, quindi, è stato proprio il compagno di uscita ad allertare i vigili del fuoco.

La sala operativa del Comando provinciale di Salerno immediatamente ha messo in campo tutta la procedura di ricerca persona inviando sul posto: la squadra del vicino distaccamento di Vallo della Lucania; la sala operativa mobile, per istituire il posto di comando avanzato in prossimità del punto di ultimo avvistamento del soggetto; il personale del reparti speciali; topografia applicata a soccorso per mappare le aree dove effettuare le ricerche; SAPR con droni per il monitoraggio degli anfratti impervi; cinofili per eseguire battute speditive; eli soccorritori del reparto volo vigili del fuoco di Pontecagnano, pre-allertati per alzarsi alle prime luci dell’alba, per il monitoraggio aereo dell’intera area delle ricerche.

Poi, nel cuore della notte, il malcapitato è stato ritrovato su un sentiero, nel comune di Rofrano, in quanto stava già tornando verso la propria autovettura. Comunque è stato trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per le cure e i controlli medici del caso.