Investita da un'auto sul Lungomare: donna muore dopo 7 giorni La salma è stata posta sotto sequestro. Si aggrava la posizione del conducente della vettura

Non ce l'ha fatta, dopo 7 giorni d'agonia si è spenta all'ospedale Ruggi D'Aragona la donna investita da un'auto mentre attraversava la strada sul Lungomare Tafuri, nei pressi di uno stabilimento balneare. La 54enne di origini brasiliane M.B., che viveva a Salerno in via Torrione con il figlio 21enne, era stata travolta in pieno. Il conducente dell'auto non l'avrebbe vista spuntare sulla carreggiata.

Soccorsa dal personale del 118 le sue condizioni erano parse subito gravissime.Trasportata in codice rosso all’ospedale Ruggi d'Aragona, era stata ricoverata in prognosi riservata. Inutili gli sforzi di sanitari di salvarle la vita. Troppo gravi le ferite riportate nel violentissimo impatto.

Spetterà alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica di quando accaduto, mentre si aggrava la posizione della persona alla guida della vettura. La salma è stata posta sotto sequestro dalla Procura e si trova all'obitorio del Ruggi. Intanto si riaccendono le polemiche sulla pericolosità del Lungomare, troppo spesso teatro di incidenti mortali.