Carabinieri sulle tracce di un'auto rubata, uomo si lancia dal parapetto Salerno, mattinata concitata a Mercatello: un 42enne è finito in ospedale

Si sarebbe lanciato dal parapetto del cavalcavia di via Parmenide a Mercatello, inseguito dai carabinieri che erano alla ricerca di un ladro d’auto.

Mattinata concitata a Salerno, dove un pluripregiudicato di 42 anni è ricoverato in ospedale dopo il salto nel vuoto di alcuni metri. I carabinieri stavano seguendo il segnale gps di un’auto rubata, dotata di antifurto satellitare: stando ad una prima ricostruzione l’uomo, alla vista dei militari, avrebbe scavalcato il parapetto per poi lanciarsi dal cavalcavia. Le sue condizioni non sarebbero gravi, intanto i militari sono al lavoro per chiarire i contorni della vicenda.