Mezzo pesante perde il rimorchio, caos traffico sulla Tangenziale di Salerno L'incidente tra Sala Abbagnano e Via Irno in direzione Fratte

Un’altra mattinata di passione per gli automobilisti che percorrono le strade di Salerno. Questa mattina un mezzo pesante ha perso il carico sulla Tangenziale, nella galleria tra le uscite di Sala Abbagnano e Via Irno in direzione Fratte.

Il conducente si è fermato qualche centinaio di metri più avanti: per fortuna non si sono registrati feriti, ma le ricadute sul traffico sono state pesanti.

Caos e disagi per la chiusura di una carreggiata in attesa che venissero ultimate le operazioni di recupero e messa in sicurezza.