Vietri sul Mare: incidente mortale sulla statale, perde la vita un 46enne Era a bordo di uno scooter

Incidente mortale all'alba, intorno alle tre del mattino, a Vietri sul Mare, sulla strada statale 18, all’altezza di Molina. La vittima è un 46enne, M. C., si trovava a bordo di uno scooter. L'uomo, per cause ancora non chiare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo contro delle vetture parcheggiate. Forse a causare la sbandata l'asfalto umido. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto, pare infatti che non siano coinvolti altri mezzi.

Il 46enne è andato a sbattere violentemente contro il cordolo del marciapiede. Fatale l'impatto. Soccorso, per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate. La statale è stata chiusa al traffico in un primo momento e poi riaperta alla circolazione, dopo che sono stati effettuati i rilievi del caso. La salma del 46enne è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno, in attesa dell'esame esterno e che possa essere liberata e riconsegnata alla famiglia. Dolore per l'ennesima vittima della strada in un'estate funestata dagli incidenti mortali.