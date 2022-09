Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la pensilina dell'autobus Paura a Salerno: travolti anche alcuni veicoli in sosta

Non solo l'incidente mortale costato la vita ad un giovane di Vietri sul Mare, deceduto all'alba sulla Litoranea. A Salerno un altro sinistro si è registrato nella zona orientale della città, sul Lungomare Cristoforo Colombo.

Per cause in corso di accertamento la persona alla guida di una Fiat 500 ha perso il controllo della vettura, andandosi a schiantare contro la pensilina dell'autobus. Travolte, nell'impatto, anche altre vetture in sosta.

Tanto spavento ma per fortuna niente di grave. Sul posto, oltre le forze dell'ordine per i rilievi, anche il personale di Strade Sicure che ha provveduto alla bonifica e messa in sicurezza dell'area. La pensilina è off limits, in attesa degli interventi di sistemazione.