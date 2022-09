Schianto in moto all'alba, Vietri piange Emanuel: «Non ti dimenticheremo mai» Costiera in lutto per una vita spezzata a soli 18 anni, domani mattina i funerali

Ancora sangue sulle strade salernitane. Dopo la tragedia avvenuta venerdì tra Cava e Vietri sul Mare, all'alba di oggi si è verificato un nuovo incidente mortale a Salerno. A perdere la vita è stato il 18enne Emanuel Colonnese che, intorno alle 5.30, si è schiantato con lo scooter in via Allende. Il giovane, originario della frazione di Molina, nel comune di Vietri sul Mare, strava rientrando a casa da una serata in discoteca. Per cause ignote, ha perso il controllo del motorino ed è finito contro un palo della pubblica illuminazione. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Il giovane, secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Salerno, al momento dell'incidente era da solo. La salma, dopo gli accertamenti, è stata liberata e restituita ai familiari per consentire l'organizzazione dei funerali che si svolgeranno domani, lunedì 5 settembre, alle 10 nella chiesa di San Giovanni Battista a Vietri sul Mare.

Sotto choc l'intera comunità vietrse. «Notizie come quella di stamattina lasciano poche parole e tanta tristezza, perdere la vita a diciotto anni per un incidente stradale sconvolge l’animo di tutti. Condoglianze alla famiglia da parte della comunità vietrese», ha scritto sui social il sindaco Giovanni De Simone. Cordoglio espresso anche dall'assessore Marcello Civale. «Addio giovane Emanuel non ti dimenticheremo mai, sarai sempre nei nostri pensieri e ogni giorno ci mancherà il tuo sorriso, il tuo saluto sincero , la tua gioia di vivere. Tutta la comunità di Molina è vicina al dolore della famiglia . Che giorno triste».