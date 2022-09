Salerno, vanno dal parrucchiere e si sentono male: 4 persone in ospedale Si tratterebbe di un'intossicazione da monossido di carbonio. Indagano i carabinieri

Quattro persone, due minori e due adulti, appartenenti a due famiglie diverse, si sono sentite male dopo essere state in un negozio da parrucchiere a Salerno, tra il quartiere di Pastena e Torrione.

Sono state condotte all'ospedale Ruggi d’Aragona per una presunta intossicazione da monossido di carbonio. Sul caso indaga il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Salerno. In corso verifiche da parte dei militari e dei vigili del fuoco per appurare se possa esserci stato un problema agli impianti o alla caldaia del locale. Le diverse persone si sono recate nel negozio in momenti differenti.