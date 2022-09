Salerno: intossicati dal parrucchiere, due bambini in camera iperbarica In ospedale anche due mamme (una incinta): accertamenti su tinture e impianto di aerazione

Intossicazione da monossido di carbonio per quattro persone oggi pomeriggio presso un'attività di parrucchiere di Salerno. A sentirsi male sono state quattro persone: due donne (di cui una incinta) ed i loro figli piccoli.

I malcapitati hanno avvertito un malore mentre si trovavano all'interno dei negozio della zona orientale. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze, i vigili del fuoco ed i carabinieri.

I bambini (un maschietto e una femminuccia) sono stati trasferiti dall'ospedale "Ruggi" di Salerno al Santobono di Napoli e lì sottoposti a trattamento iperbarico.

Dalle analisi, infatti, è emerso un emogas altissimo: i medici che li hanno avuti in cura sono riusciti a stabilizzarli, stando a quanto si apprende sarebbero entrambi fuori pericolo.

I due piccoli sono arrivati al nosocomio specializzato in pediatria in ambulanza e in elicottero.

Soccorse anche le due donne: la signora incinta è ricoverata nel reparto di Ginecologia del "Ruggi". Anche loro, per fortuna, sarebbero fuori pericolo.

Fondamentale il lavoro dell'équipe medica che ha evitato conseguenze peggiori, con l'intervento dei dottori Gammaldi, Imbimbo, Figlioccolo e Caterino.

I vigili del fuoco hanno eseguito i primi accertamenti per capire cosa possa aver provocato l'intossicazione. Verifiche sia sulle tinture utilizzate sia sull'impianto di aerazione del locale. I carabinieri della compagnia di Salerno hanno avviato le indagini, con il sequestro del negozio.

Giovanbattista Lanzilli

Filippo Notari