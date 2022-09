Paura in Via Irno: auto prende fuoco, salvo il conducente Il rogo l'ha completamente distrutta: grossi disagi alla circolazione nell'area di Via Irno

Momenti di paura nel primissimo pomeriggio di oggi a Salerno, dove un'automobile ha preso improvvisamente fuoco durante la marcia. L'episodio è avvenuto in Via Irno. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo abbandonando in fretta e furia l'abitacolo.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia municipale. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Per le operazioni di bonifica e ripristino del manto stradale si è reso necessario l'intervento degli operatori di Strade sicure.

Inevitabili i disagi per la circolazione, visto che l'incendio è scoppiato in una delle arterie strategiche della città. La strada, in direzione Fratte, è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni di rimozione del veicolo, completamente distrutto dalle fiamme.