Siano-Rocchese: scontri ultras in prima categoria prima del fischio d'inizio Tafferugli tra le vie della città: lanciati vari oggetti, per ora, nessun identificato

Un pre-partita rovente a Siano per l'incontro di Coppa Campania contro la Rocchese. Prima del fischio d'inizio, gli ultras delle due tifoserie si sono affrontati per le vie di Siano (lontano dallo stadio) suscitando paura e sconcerto tra i cittadini locali. I tafferugli, stando alle ricostruzioni, sono durati alcuni minuti. I due gruppi si sono dileguati poco prima dell'arrivo dei Carabinieri e, per adesso, non si è riusciti a procedere con l'identificazione dei soggetti. Si segnala che nello scontro sono stati lanciati vari oggetti, con il rischio di colpire anche le auto in transito. Si sta cercando di ricostruire la dinamica anche grazie ai video dei cittadini.

L'ultimo incontro disputato tra le due compagini risale a 15 anni fa e, anche in quell'occasione, si segnalarono incidenti tra le due tifoserie.

La partita si è svolta regolarmente, con la vittoria corsara della Rocchese in casa del Siano (0-2).