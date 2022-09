Evasione e danneggiamento aggravato: in carcere battipagliese In azione i carabinieri di Pontecagnano Faiano

Nel pomeriggio di ieri i militari della Stazione di Pontecagnano Faiano hanno arrestato un uomo battipagliese, residente a Pontecagnano, già agli arresti domiciliari per il reato di lesioni personali aggravate, danneggiamento e minaccia aggravata, in esecuzione ordinanza custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Salerno.

L'ordinanza è scaturita da una richiesta di aggravamento della misura cautelare proposta dalla stazione di Pontecagnano poiché lo stesso, il 15 settembre scorso, avrebbe violato le prescrizioni impostegli, evadendo gli arresti domiciliari e contestualmente si sarebbe reso responsabile del reato di danneggiamento aggravato.

Arrestato, seguite le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Fuorni, Salerno.