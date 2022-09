Salerno, fotografa il voto: elettore nei guai E’ accaduto nella sezione 116 ubicata presso l’Istituto “Galilei-Di Palo” in via Smaldone

Scatta una foto alla scheda elettorale: nei guai cittadino salernitano. Le forze dell'ordine sono intervenute per identificare un elettore che è stato scoperto aver scattato una foto con il cellulare alla scheda elettorale. E’ accaduto nella sezione 116 ubicata presso l’Istituto “Galilei-Di Palo” in via Smaldone.

Fotografare scheda elettorale è infatti vietato per legge, così come di introdurre nella cabina uno smartphone o qualsiasi altro dispositivo in grado di scattare foto e video. Questo vale per le elezioni amministrative, politiche, regionali o referendum.

La Costituzione italiana, all’articolo 48 che sancisce il diritto al voto, afferma che quest’ultimo è segreto e non può essere divulgato. Costituisce un illecito anche il fatto di conservare la foto sul telefono senza divulgarla.