Maltempo, danni a Salerno: auto sommerse da rami e vegetazione a Sala Abbagnano Segnalati allagamenti anche in via Ligea, attenzione ai sottopassi

Il maltempo che da ieri mattina si è abbattuto su Salerno e provincia fa registrare nuovi danni e disagi. Una brutta sopresa per i cittadini di Agropoli: nella notte diversi alberi sono stati divelti, segnalati anche diversi smottamenti e detriti in strada.

Ma anche nel capoluogo non mancano problemi. Chiusi diversi sottopassi, segnalati allagamenti nella zona di via Ligea, al porto. Questa mattina, inoltre, i residenti di Viale delle Ginestre a Sala Abbagnano, hanno trovato le proprie auto "sommerse" dalla vegetazione venuta già dal costone. Un groviglio di rami e di terriccio che si è staccato dal muro, probabilmente anche a causa della poca manutenzione, ed è crollato sui tetti delle vetture in sosta.

Le immagini, pubblicate nel gruppo fb Salerno City, hanno in poco tempo fatto il giro del social.