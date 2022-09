Maltempo: infiltrazioni d'acqua all'Università, crolla parte di un solaio Paura tra gli studenti, sfiorati dai detriti

Momenti di paura nel campus universitario di Fisciano. Il maltempo che sta imperversando da ore su tutta la Regione, ha provocato danni al solaio dell'edificio F1. Le abbondanti piogge hanno causato delle infiltrazioni d'acqua nella contro soffittatura, allagando parte dei corridoi. In fuga gli studenti che sono stati sfiorati dal crollo di parte del soffitto precipitato sul pavimento, proprio mentre stavano passando diversi ragazzi.

Intanto fonti universitarie chiariscono che in quell'edificio del campus sono attualmente in corso una serie di lavori, che sono stati interrotti proprio a causa del maltempo e delle forti piogge che si sono abbattute anche nel comune di Fisciano. Questi interventi sono dunque stati lasciati lasciati a metà e avrebbero causato le infiltrazioni d'acqua e i conseguenti crolli. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra gli studenti e il personale del campus. Polemiche sui social tra gli studenti che lamentano criticità proprio all'inizio del nuovo anno accademico.