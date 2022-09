Maltempo nel Cilento: danni nella notte ad Agropoli I disagi maggiori sono stati registrati a Madonna del Carmine e in via Piano delle Pere

All'alba di oggi, le piogge intense e il vento forte hanno causato una serie di problematiche ad Agropoli, concentrate in particolare in località Madonna del Carmine e via Piano delle Pere con alberi divelti, detriti in strada, movimenti franosi e altre situazioni di disagio. Considerata l'allerta meteo in atto, sono operative sul territorio squadre dei vigili del fuoco e gli operai di Agropoli Cilento Servizi per la rimozione e la risoluzione di quanto evidenziato. Le operazioni sono coordinate dal sindaco Roberto Mutalipassi e dal responsabile ufficio Manutenzione, ing. Agostino Sica.

Per quanto riguarda le scuole di competenza comunale, quelle non chiuse in quanto seggio elettorale, il primo cittadino ha provveduto ad avvertire i dirigenti scolastici con largo anticipo rispetto all'orario di ingresso, per provvedere alla loro chiusura (seguirà apposita ordinanza). Per le scuole secondarie di secondo grado, considerata la popolazione scolastica di giovani provenienti da diverse parti del Cilento, si è preferito tenerle aperte in quanto è meglio che i ragazzi siano in classe che in strada.

Si sta monitorando attentamente la situazione, compresa quella relativa al fiume Testene il cui livello resta al momento sotto controllo.