Ponti crollati, strade allagate e scuole chiuse: il maltempo non dà tregua Cadono rami e alberi in strada a Salerno. Stato di “preallarme” per rischio frane a Nocera Inferiore

Il maltempo non dà tregua nel Salernitano. Pioggia e vento, da ieri mattina, stanno mettendo a dura prova diversi territori. Numerosi i danni ed i disagi segnalati, in particolare nei territori di Agropoli, Capaccio Paestum, Sapri e Santa Marina, interessati da una maggiore intensità delle precipitazioni.

Nel pomeriggio di oggi la statale 18, che dal bivio di Scario conduce a Policastro Bussentino, è stata chiusa in quanto una parte della parete del ponte è crollata. Notevoli i disagi per gli automobilisti del golfo di Policastro. L'area, già in passato, era stata interessata da cedimenti. Sul posto i tecnici della Provincia di Salerno che hanno disposto la chiusura dell’arteria, gli uomini dell’Anas e i Carabinieri Provinciali.

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, invece, a Salerno dove un grosso albero è crollato al suolo in via Raffaele Mauri, fortunatamente non ha ferito nessuno e non ha colpito nessuna auto. Non solo, sempre nella zona orientale, in via Luigi Angrisani, si è spezzato un grosso ramo che ha invaso parte del marciapiede. Anche questa volta, fortunatamente, senza nessuna conseguenza.

Intanto, continua la lista dei comuni che hanno attivato il C.O.C., il Centro Operativo Comunale, che ha lo scopo di assicurare la prima assistenza e i primi soccorsi per il maltempo in atto, disponendo in alcuni casi la chiusura degli istituti scolastici, tra questi c'è Nocera Inferiore.

A seguito dell’Avviso emesso dall’Unità di Crisi Regionale, è stato emanato lo stato di allerta di “Preallarme” per rischio di frane superficiali e di colate rapide di fango a Nocera Inferiore.

"I cittadini residenti presso le zone pedemontane sono invitati a prestare massima per eventuali allarmi e comunicazioni. I varchi di accesso alle predette zone pedemontane restano presidiate dalle Forze dell’Ordine, che garantiranno l’accesso esclusivamente ai residenti", fanno sapere dall'amministrazione.

Inoltre, il Sindaco Paolo De Maio ha disposto la chiusura del Cimitero comunale e di tutti i parchi giochi ricadenti nel territorio comunale, con effetto immediato e per tutta la giornata di martedì 27 settembre 2022.

Il Primo Cittadino ha ordinato, altresì, la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, con effetto immediato e per tutta la giornata di martedì 27 settembre 2022, con conseguente sospensione delle attività didattiche.

A Pagani, invece, il sindaco Raffaele Maria De Prisco, il consigliere provinciale Gerardo Palladino e l'assessore alla viabilità Veronica Russo comunicano la pubblicazione dell'ordinanza del comandante della Polizia Municipale, Lucio D'Apolito, in vigore dalle ore 00:01 a far data dal lunedì 26 settembre 2022 per h 24 e fino al cessato pericolo, con l'istituzione del divieto di transito e circolazione, con chiusura temporanea al traffico veicolare in Via Filettine, direzione sud/nord dal civico n. 230 a seguire, con abrogazione anticipata nel caso di ultimazione dei lavori e ripristino anteriormente alla scadenza. L'ordinanza è motivata dall' allerta meteo per il giorno 26 e 27 settembre 2022, con necessità della chiusura dell’asse viario di via Filettine direzione sud/nord dal civico n. 230 a seguire, già interessata da dissesto ed avvallamento stradale, al fine di garantire la tutela della privata e pubblica incolumità.

Poi, il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi ha disposto con apposita ordinanza la chiusura del tratto della SP 184, che dal resort San Francesco conduce alla baia di Trentova. Essendo l'arteria in passato già soggetta a smottamenti e a caduta massi (un ultimo episodio si è verificato in nottata), si è provveduto alla chiusura della stessa fino a nuovo ordine, al fine di scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità. È stato predisposto anche un impianto semaforico su via Belvedere, a causa di un movimento franoso.

Con l'attivazione del C.O.C. l'intera struttura di protezione civile comunale è operativa, impegnata in interventi mirati a contenere gli effetti della violenta ondata di maltempo delle ultime ore.

Dalla mezzanotte di oggi, il livello di allerta passa da arancione a giallo (secondo l'ultimo bollettino della Protezione civile regionale) quindi la situazione dovrebbe essere in via di miglioramento. Per tale ragione, salvo imprevisti, domani, 27 settembre, le scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte.

Anche il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato dispone la chiusura delle scuole. "Considerata l'evoluzione della perturbazione e il prolungamento dell'allerta meteo del centro Funzionale di ulteriori 24 ore, in vigore fino alle 23.59 di domani, martedì 27 settembre 2022, dichiaro la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale per la giornata di domani. Invito inoltre i cittadini alla massima prudenza e a limitare le uscite a quelle necessarie", le parole del sindaco Fortunato.