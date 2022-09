Incidente stradale a Pagani: si scontrano un furgoncino e un camion Il sinistro tra via Corallo e via Migliaro

Incidente stradale questa mattina a Pagani. A scontrarsi, per cause ancora non chiare, un furgoncino ed un camion, tra via Corallo e via Migliaro. Ingenti i danni riportati dai due mezzi, illesi invece i conducenti. Per consentire la messa in sicurezza dell'arteria è stata interrotta la strada diretta all'A30, con conseguenti code, traffico e disagi per gli automobilisti.

Sulla vicenda si è espresso l'esponente di Fratelli d'Italia Massimo D'Onofrio che sulla sua pagina Facebook ha scritto: "Sono mesi che manifesto le mie preoccupazioni per la viabilità.

Ho segnalato a sindaco di Pagani e Presidente della Provincia ormai quasi un anno fa più volte il rischio di incidenti per auto e incolumità pedoni. A parole piena disponibilità, nei fatti però nulla.

Avevo chiesto una segnaletica rafforzata e più controlli. Non si è visto nulla”. Polemiche anche tra i tanti cittadini che frequentano la zona e lamentano la mancanza di segnali stradali o specchi che consentano una migliore visibilità del tratto.