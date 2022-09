Conservatorio trasformato in società immobiliare: "Danno da 1,4 milioni" Le indagini di Corte dei Conti e Guardia di finanza: 17 indagati tra Salerno, Avellino e Napoli

Il Conservatorio di Atrani che ha perso la sua funzione educativa per trasformarsi in una vera e propria società immobiliare. E’ l’accusa che la Procura regionale della Corte dei Conti e la Guardia di finanza di Salerno ha formulato ai membri del CdA della struttura ed ai funzionari dell’Ufficio scolastico regionale.

17 le persone indagate tra Salerno, Avellino e Napoli, alle quali viene contestato un danno erariale da 1 milione e 400mila euro.

Gli immobili censiti dai finanzieri del nucleo Pef sono risultati per la maggior parte occupati con canoni non adeguati, morosità totali o parziali, anche ad affittuari che non ne avevano il titolo.