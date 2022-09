Sarno, spari in via Lanzetta: gambizzato un uomo. Si indaga Il ferito è stato trasportato all’ospedale Martiri del Villa Malta

Terrore in strada a Sarno. Scene da far west, oggi pomeriggio, in via Angelo Lanzetta dove si è verificata una sparatoria davanti a un noto locale, nei pressi del campi sportivo. Una persona è stata raggiunte da diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto gli uomini dell’Arma dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. La strada è stata chiusa al transito ed il ferito è stato trasportato all’ospedale Martiri del Villa Malta.

E' caccia all'uomo che avrebbe esploso i diversi colpi di pistola. Le indagini sono condotte dagli agenti del locale commissariato di Polizia di stato e dai carabinieri. Fondamentali saranno anche le testimoniante di alcuni presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza.