Costiera Amalfitana, incidente a Furore: grave il conducente di un Ape Car Si è scontrato con un'altra vettura

Paura a Furore per un incidente che ha visto coinvolti, per cause ancora non chiare, un Piaggio Ape Car e un’automobile. Il sinistro lungo la strada statale che conduce ad Agerola. Violento l'impatto, uno dei veicoli ha preso fuoco ed è stato distrutto dalle fiamme, che poi hanno coinvolto un altro mezzo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Il conducente dell'Ape Car è in gravi condizioni. In corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.