Acciaroli piange Giuseppe La Greca: "Ora sei il nostro angelo custode" Dolore per la morte del 46enne, vittima di un incidente sulla Cilentana. Il cordoglio del sindaco

L'intera comunità di Pollica si stringe nel dolore per la morte di Giuseppe La Greca, il 46enne morto tragicamente ieri sera, a seguito di un terribile incidente stradale sulla Cilentana, all'altezza di Omignano.

"Ti è toccata una vita faticosa, spesso dolorosa, ma tu sei stato come il mare che si infrange contro gli scogli e che ogni volta trova sempre la forza di riprovarci! - ha scritto il sindaco di Pollica, Stefano Pisani - Sei stato testardo e determinato e quando avevi finalmente trovato la tua felicità con la piccola Nicoletta, con gli amici e con il tuo lavoro che ti ha fatto rinascere…ti sei infranto contro uno scoglio insormontabile per questa vita terrena".

"Sono sicuro, però, che sei tornato mare lì su in paradiso e ora sei Angelo Custode di tutti noi nel giorno della festa degli angeli custodi!. Ciao Peppe! Continuare a sorridere e a farci sorridere da lassù. Veglia sulla tua piccola Nicoletta, che avrà sempre bisogno di te", il cordoglio della fascia tricolore.

E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto nella serata di ieri, sabato 1 ottobre 2022, attorno alle ore 20, nei pressi dello svincolo di Omignano. Una tragica carambola ha visto coinvolte 5 vetture con un tragico bilancio di un morto e 8 feriti, tutti trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Luca di Vallo, alcuni in codice rosso.

Un dolore inconsolabile per la famiglia e per quanti lo conoscevano.

"Stamattina – scrive la Pro Loco di Pollica – la Comunità di Pollica, in particolare quella di Acciaroli, si è svegliata con una notizia tremenda, la scomparsa tragica ed improvvisa di Giuseppe La Greca, ragazzo di Acciaroli amico e ben voluto da Tutti…In questo triste momento il nostro pensiero, le nostre preghiere ed il nostro fraterno abbraccio va alla famiglia, ai tanti suoi cari amici e a tutta la comunità di Acciaroli… Riposa in pace Giuseppe".

"Ciao Peppe, ciao Red Bull. Portobello era tutto per te, tu eri tutto per noi. Padre, fratello, amico, soldato, cavaliere, generale. Portobello ci ha fatto conoscere e sei entrato con la tua forza dirompente nel cuore e nella vita di tutti noi. Abbracci caldi, parole giuste, sorrisi e rimproveri, dolcezza e schiettezza, occhi dell' anima. Portobello ci ha regalato te, faro ed esempio per la nostra vita. Tu ci hai regalato te con la tua gratitudine e il tuo amore per noi tutti. Ci sarai sempre, tuffati nel mare e accarezzaci sempre. Tu mare, noi la tua banchina. Ciao Fratello", l'addio della pizzeria nella quale lavorava.

Le strade del Salernitano sono tornate a tingersi di rosso. Ancora una, l'ennesima, giovane vita spezzata.